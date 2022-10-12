Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Üstelik çektiği film için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan mali destek almıştı. İyi de o konuşmayı yaparken filmin başında bütün perdeye yayılan o nal gibi "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilmiştir" yazısından da mı utanmadın?..