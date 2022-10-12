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Haberler Galeri Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:13

Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Film festivallerinin ödül törenlerinde yapılan konuşmalar, giderek devlet otoritesine kin kusma ritüeli haline geldi. Son olarak Antalya Film Festivali'nde bazı yönetmen ve oyuncuların sözleri, eleştiri sınırlarını aşıp resmen 'devlete karşı işlenen suçlar' kategorisine girecek hale büründü. Yönetmen Emin Alper de sisteme, devlete kin kusan bir konuşma yaptı ama sergilediği tutum tek kelime ile ikiyüzlülüktü. Zira sistemi sorgulayan filmini Kültür Bakanlığı'ndan aldığı destekle çekmişti. Hem devletin parasıyla film çekip ödül alacaksın hem de devlete sallayacaksın... Oh ne güzel dünya...

YÜKSEL AYTUĞ
Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Film festivallerinin ödül törenlerinde yapılan konuşmalar giderek devlet otoritesine kin kusma ritüelleri haline geldi. Son olarak Antalya Film Festivali'nde bazı yönetmen ve oyuncuların yaptıkları konuşmalar eleştiri sınırlarını aşıp, resmen "devlete karşı işlenen suçlar" kategorisine girecek hale büründü.

Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Örneğin, yönetmen Emin Alper'in ödül alırken yaptığı konuşmada iktidarı hayasızlıkla, işgalcilikle, zorbalıkla suçlaması, sonunda Gezi direnişçilerinin kazanacağını haykırması, özgürlükleri kısıtlayan bu sistemden en kısa zamanda kurtulacaklarını söylemesi tek kelime ile ikiyüzlülüktü.

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Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Zira sistemi sorgulayan filmi hiçbir sansüre uğramadan Türkiye'nin en önemli festivalinde gösterilmiş, ödüle boğulmuştu.

Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Buna rağmen törende Kültür ve Turizm Bakanı'nın gözlerinin içine baka baka bu rezil konuşmayı yapma haddini kendinde bulmuştu.

Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!

Üstelik çektiği film için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan mali destek almıştı. İyi de o konuşmayı yaparken filmin başında bütün perdeye yayılan o nal gibi "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çekilmiştir" yazısından da mı utanmadın?..

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