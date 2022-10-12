Giriş Tarihi: 12.10.2022 07:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
07:13
Devletten para alıp devlete çakan ikiyüzlüler!
Film festivallerinin ödül törenlerinde yapılan konuşmalar, giderek devlet otoritesine kin kusma ritüeli haline geldi. Son olarak Antalya Film Festivali'nde bazı yönetmen ve oyuncuların sözleri, eleştiri sınırlarını aşıp resmen 'devlete karşı işlenen suçlar' kategorisine girecek hale büründü. Yönetmen Emin Alper de sisteme, devlete kin kusan bir konuşma yaptı ama sergilediği tutum tek kelime ile ikiyüzlülüktü. Zira sistemi sorgulayan filmini Kültür Bakanlığı'ndan aldığı destekle çekmişti. Hem devletin parasıyla film çekip ödül alacaksın hem de devlete sallayacaksın... Oh ne güzel dünya...