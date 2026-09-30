Diana'nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı'ndan yanıt geldi: "Piyango kazanmış gibi neşeliydi"

"15 ve 12 yaşlarındaki William ve Harry'nin tüm dünyanın gözü önünde annelerinin tabutunun arkasından yürümek zorunda bırakılıp bırakılmaması gerektiği konusundaki şiddetli fikir ayrılığımızdan kaynaklandı. Bunun absürt bir fikir olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyordum. O ise olayları çok farklı görüyordu"