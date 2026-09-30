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Diana'nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı'ndan yanıt geldi: 'Piyango kazanmış gibi neşeliydi'
Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:19
Diana'nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı'ndan yanıt geldi: "Piyango kazanmış gibi neşeliydi"
İngiltere'yi sarsan trajik kazanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Prenses Diana'nın hayatı ve ölümüyle ilgili sırlar konuşulmaya devam ediyor. Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın kaleme aldığı yeni kitapta yer alan iddialar İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yeniden gündemin merkezine taşırken, Buckingham Sarayı'ndan gelen açıklama tartışmaların fitilini ateşledi.