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Giriş Tarihi: 30.09.2026 11:19

Diana'nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı'ndan yanıt geldi: "Piyango kazanmış gibi neşeliydi"

İngiltere'yi sarsan trajik kazanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Prenses Diana'nın hayatı ve ölümüyle ilgili sırlar konuşulmaya devam ediyor. Diana'nın kardeşi Charles Spencer'ın kaleme aldığı yeni kitapta yer alan iddialar İngiliz Kraliyet Ailesi'ni yeniden gündemin merkezine taşırken, Buckingham Sarayı'ndan gelen açıklama tartışmaların fitilini ateşledi.

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Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

İngiltere Kraliyet Ailesi, Prenses Diana'nın vefatının ardından geçen yıllara rağmen yeni iddialarla tekrar gündeme geldi.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, "Kuğu Şarkısı: Diana, Kız Kardeşim" adını verdiği yeni kitabında, merhum prensesin son günlerine ve trajik vefatının ardından Saray duvarları arkasında yaşananlara dair sarsıcı detaylara yer verdi.

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Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

"PİYANGO KAZANMIŞ GİBİ"

CBS News'ün aktardığı bilgilere göre Charles Spencer, Diana'nın hayatını kaybettiği sabah Kral Charles ile gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

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Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Spencer, görüşmedeki ses tonunu tarif ederken Charles'ın sesinin "sanki piyango kazanmış gibi" neşeli geldiğini öne sürdü.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Kitapta bu durumun, Charles'ın Camilla ile evliliğinin önünde artık bir engel kalmadığını düşünmesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

KORTEJİ TARTIŞMASI

Earl Spencer, eserinde Diana'nın cenaze töreni sırasında yaşanan anlaşmazlıklara da yer verdi. Prens William ve Prens Harry'nin annelerinin tabutunun arkasında yürüyüp yürümemesi konusunda Charles ile fikir ayrılığı yaşadıklarını aktaran Spencer, süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

"15 ve 12 yaşlarındaki William ve Harry'nin tüm dünyanın gözü önünde annelerinin tabutunun arkasından yürümek zorunda bırakılıp bırakılmaması gerektiği konusundaki şiddetli fikir ayrılığımızdan kaynaklandı. Bunun absürt bir fikir olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyordum. O ise olayları çok farklı görüyordu"

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Kitaptaki iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Buckingham Sarayı kanadından yanıt geldi.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Sarayı temsil eden açıklamada, "Kral, kardeş acısının hafızayı yanıltabileceğini ve muhakemeyi gölgeleyebileceğini bilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Earl Spencer ise verilen bu yanıtın ortaya atılan iddiaları doğrudan reddetmediğini savundu.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

"AMACIM DİANA'YI ANLATMAK"

Earl Spencer, yaşanan tartışmaların kitabın temel amacının önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

Diana’nın ölümünün ardından Kral Charles hakkında dikkat çeken iddia: Buckingham Sarayı’ndan yanıt geldi: Piyango kazanmış gibi neşeliydi

Spencer, Diana'nın insanlarla kurduğu bağlara ve hayatına odaklanmak istediğini ifade ederek, kız kardeşinin hatırasını yaşatmayı amaçladığını dile getirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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