Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

Dilan Çiçek Deniz, "Çok heyecanlıyım, 2 Şubat'ta vizyona giriyoruz. Tatlı, naif ve güzel bir aşk filmi çektik" derken Üzümoğlu, "Böyle zamanlarda insanların içini ısıtacak ve gülümsetecek bir aşk filmi oldu. Herkesi bekleriz" diyerek duygularını dile getirdi.