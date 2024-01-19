Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 09:56

Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

Son olarak yüzündeki değişiminle gündem olan Dilan Çiçek Deniz, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in Cem Yiğit Üzümoğlu ile kamera karşısına geçtiği yeni filmi 'Aşk Mevsimi'nin basın toplantısı geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda yapıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyunculardan Deniz, "Affedemediğiniz kimse oldu mu?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun olduğu, yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu, senaryosunu ise Ali Tanrıverdi'nin kaleme aldığı 'Aşk Mevsimi' adlı sinema filminin basın toplantısı önceki gün Beyoğlu'nda bir mekanda gerçekleşti.

Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

Dilan Çiçek Deniz, "Çok heyecanlıyım, 2 Şubat'ta vizyona giriyoruz. Tatlı, naif ve güzel bir aşk filmi çektik" derken Üzümoğlu, "Böyle zamanlarda insanların içini ısıtacak ve gülümsetecek bir aşk filmi oldu. Herkesi bekleriz" diyerek duygularını dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU İNSANLA OLABİLME FİLMİ"

Filmde 'Şirin' adında bir ressamı canlandıran Dilan Çiçek, karakteriyle ilgili bilgiler vererek; "İdealist bir karakter. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla olabilme filmi diyebilirim" dedi.

Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

Muhabirlerin "Gerçek hayatta kaçan mı yoksa kovalayan mı tarafta oldunuz?" sorusuna Dilan Çiçek Deniz cevap vermek istemezken; Cem Yiğit Üzümoğlu, "Ben hep kovaladım ya. Hiç kaçan tarafta olamadım" diyerek herkesi güldürdü.

Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?

"HAYAT ARKADAŞIM HENÜZ KARŞIMA ÇIKMADI"

Güzel oyuncu, "Hayatınızın aşkı mı yoksa hayat arkadaşınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Hayat arkadaşı henüz karşıma çıkmadı, çıkarsa hayat arkadaşını tercih ederim. Hissiyatıyla karşıma çıktığında anlarım diye düşünüyorum, hislerime güveniyorum.

SON DAKİKA