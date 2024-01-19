Giriş Tarihi: 19.01.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
09:56
Dilan Çiçek Deniz: Affedemediğim insanlar var! Hangi birini konuşayım?
Son olarak yüzündeki değişiminle gündem olan Dilan Çiçek Deniz, hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle adından söz ettiriyor. Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in Cem Yiğit Üzümoğlu ile kamera karşısına geçtiği yeni filmi 'Aşk Mevsimi'nin basın toplantısı geçtiğimiz gün Beyoğlu'nda yapıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen oyunculardan Deniz, "Affedemediğiniz kimse oldu mu?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.