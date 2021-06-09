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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!
Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:30

ile ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Son olarak "" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu , bir süredir ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu. Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken , sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak çiftten son olarak kötü haber geldi. Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ilişkisine nokta koyduğu ortaya çıktı. İkilinin ayrılık sebebi ise duyanları şaşırttı. İşte detaylar...

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Son olarak "" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu , bir süredir ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu.

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken , sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti.

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Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Ancak çiftten son olarak kötü haber geldi.

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Son dönemin ünlü oyuncularından ile 'nun aşkı bitti.

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Deniz, rol aldığı '' adlı dizinin finali ve reklam çekimleri sonrası arkadaşlarıyla kız kıza tatile çıktı.

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