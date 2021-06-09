Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı! 8 aylık ilişkiyi bitiren Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrılık sebebi ise şaşırttı!

Son olarak "Alev Alev" dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir Alihan Aloğlu ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürüyordu. Her paylaşımıyla ve hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyerek "Aileye girdi" dedirtmişti. Ancak çiftten son olarak kötü haber geldi. Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ilişkisine nokta koyduğu ortaya çıktı. İkilinin ayrılık sebebi ise duyanları şaşırttı. İşte detaylar...