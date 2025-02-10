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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm"
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:12

Dilan Çiçek Deniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm"

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, rol aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettirirken, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu, bu kez ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Verdiği bir röportajda çocukluğuna dair şaşırtıcı bir itirafta bulunan Deniz, "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm" dedi.

Dilan Çiçek Deniz’den yıllar sonra gelen itiraf! Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm

Milliyet'te yer alan habere göre şimdilerde 30 yaşında olan Dilan Çiçek Deniz'in çocukluğuna dair yaptığı itiraf gündeme bomba gibi düştü.

Dilan Çiçek Deniz’den yıllar sonra gelen itiraf! Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm

Lisede 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi alan oyuncu, 17 yaşında Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda da oyunculuk ödülü aldı.

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Dilan Çiçek Deniz’den yıllar sonra gelen itiraf! Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm

Modellik de yapan Deniz, 2015 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmişti.

Dilan Çiçek Deniz’den yıllar sonra gelen itiraf! Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm

Geçmişi hakkında konuşan Dilan Çiçek Deni şunları söyledi, "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı."

Dilan Çiçek Deniz’den yıllar sonra gelen itiraf! Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm

"Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti."

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