Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:12
Dilan Çiçek Deniz'den yıllar sonra gelen itiraf! "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm"
Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, rol aldığı dizi ve filmlerle adından sıkça söz ettirirken, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor. Başarılı oyuncu, bu kez ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Verdiği bir röportajda çocukluğuna dair şaşırtıcı bir itirafta bulunan Deniz, "Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüm" dedi.