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Haberler Galeri Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:00

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında geçenler magazin kulislerinde günlerdir konuşuluyor. 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki kavga büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gelen tartışmada taraflar birbirlerine söylemediklerini bırakmadı. Dilan Çıtak'ın açıklamalarına babası İbrahim Tatlıses, sessiz kalmadı. Ünlü isimin, son hamlesi ise ipleri tamamen kopardığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak, arasında uzun bir zamandır soğuk rüzgarlar esiyor. Tartışmalar sonrası sosyal medya hesabından Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

Canlı yayında sinir krizi geçiren İbrahim Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşamıştı.

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Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

Dilan Çıtak Tatlıses'in olay yaratan açıklamalarının ardından baba İbrahim Tatlıses'ten açıklamalar gelmişti.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

SESİNİ YÜKSELTTİ, YAYINI TERK ETTİ!

Baba-kız arasındaki karşılıklı gerilime Işıl Çıtak da dahil oldu. 'Beyaz Magazin' programına telefonda bağlanan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ile tartışma yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayan Tatlıses, "Parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" diye bağırarak programdan ayrıldı.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok.

Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım." İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulunmuştu.

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