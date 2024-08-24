Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
11:00
Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında geçenler magazin kulislerinde günlerdir konuşuluyor. 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki kavga büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gelen tartışmada taraflar birbirlerine söylemediklerini bırakmadı. Dilan Çıtak'ın açıklamalarına babası İbrahim Tatlıses, sessiz kalmadı. Ünlü isimin, son hamlesi ise ipleri tamamen kopardığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…