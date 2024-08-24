Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’i tamamen sildi! Dilan’dan flaş hamle!

O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok.

Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye'nin yüzde 80'i İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım." İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın" açıklamasında bulunmuştu.