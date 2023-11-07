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Haberler Galeri Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!
Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:21

Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Suçlamaları reddeden Dilan Polat, "Örgüt değil, aileyiz biz. Bana sosyal medya kitlem kazandırdı. Bir hikayem 24 saatte 6 milyon görüntülenme alıyor, güzellik merkezimde yüzlerce ürün satılıyor" dedi. Dilan Polat, üzerinde 28 mal varlığından haberdar olmadığını söyleyip "Ben sadece Çekmeköy'de oturduğumuz evi biliyorum" dedi. 3 maymunu oynayan Dilan Polat'ın polis baskınında çalışanına verdiği talimat ise şoke etti. İşte Dilan Polat'ın ifadesinin detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Emir SOMER
Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

Eşi Engin Polat ve aile üyeleriyle birlikte haklarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifadenin detaylarına GÜNAYDIN ulaştı.

Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

İfadesinde ilk olarak 2007 yılında çalışmaya başladığını ve aynı yıl evlendiğini belirten Dilan Polat, 2014'den sonra doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladığını ve o zamanki aylık gelirinin 7-10 bin lira olduğunu, ünlülerin fotoğrafçılığını yapınca sosyal medyada tanındığını anlattı. Polat, daha sonra kadınların vücutlarını güzelleştirmek için güzellik merkezi açtığını, sermayesini hatırlamadığını, firmasının aylık gelirini bilmediğini, bu işlerle eşinin ilgilendiğini ileri sürdü.

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Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

ÜZERİNE KAYITLI MAL VARLIĞI ÇOK, HABERİ YOK
İfadesinde üzerine kayıtlı bir mal varlığı olup olmadığını bilmediğini söylerken Dilan Polat, Güzellik Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine kayıtlı olduğunu ve ortağı bulunmadığını, geçmişte ise Dionseps adlı firmada Nez Demir ile ortak olduklarını ama ortaklığın artık devam etmediğini söyledi.

Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

Kendisine sorulan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi Şirketi ne ait 16, kendisine ait ise 12 tane mal varlığı değerleriyle ilgili ise sadece Çekmeköy'de oturduğu ev hakkında bilgisi olduğunu dile getirdi.

Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

"SOSYAL MEDYA KİTLEM KAZANDIRIYOR"
MASAK tarafından tespit edilen banka hareketlerini hatırlamadığını belirten Dilan Polat, "Çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun talep görüyor. Sığamıyoruz bile. Şu anki dükkânımıza, sosyal medyada bir story attığım zaman bile yüzlerce paket satılıyor. Sosyal Medyada attığım 24 saatlik story 6 milyon görüntülenme alıyor. Dolayısıyla da birçok kadına ulaşabiliyorum. Bundan ötürü de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden kazancım olmaktadır" dedi.

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