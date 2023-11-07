Giriş Tarihi: 07.11.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 07:21

Dilan Polat 3 maymunu oynadı ama kurtulamadı! İfadesine GÜNAYDIN ulaştı! Dilan Polat’ın çalışanına verdiği talimat şok etti!

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Cezaevine konulan Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesine GÜNAYDIN ulaştı. Suçlamaları reddeden Dilan Polat, "Örgüt değil, aileyiz biz. Bana sosyal medya kitlem kazandırdı. Bir hikayem 24 saatte 6 milyon görüntülenme alıyor, güzellik merkezimde yüzlerce ürün satılıyor" dedi. Dilan Polat, üzerinde 28 mal varlığından haberdar olmadığını söyleyip "Ben sadece Çekmeköy'de oturduğumuz evi biliyorum" dedi. 3 maymunu oynayan Dilan Polat'ın polis baskınında çalışanına verdiği talimat ise şoke etti. İşte Dilan Polat'ın ifadesinin detayları...