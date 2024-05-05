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Haberler Galeri Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 07:29

Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

Fenomen Dilan Polat'ın tutukluluk sürecinde yeni bir gelişme yaşandı! Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatının tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Talep üzerine Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ayrıca Dilan Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.

ARZU KAYA
Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

"Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

POLAT'IN AVUKATI "ALETLE YARALADI" TAHLİYESİ İSTEDİ
Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı talepte bulundu.

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Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

Şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

BAŞSAVCILIK SAĞLIK DURUMU RAPORU KARARI VERDİ
Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.

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