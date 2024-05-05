Giriş Tarihi: 05.05.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
07:29
Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?
Fenomen Dilan Polat'ın tutukluluk sürecinde yeni bir gelişme yaşandı! Kara para aklama ve örgüt kurma gibi suçlardan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatının tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Talep üzerine Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi. Savcılık ayrıca Dilan Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği konusunda rapor alınmasını istedi.