Dilan Polat cezaevinde kendini yaraladı! Avukatından dikkat çeken hamle! Dilan Polat tahliye mi olacak?

Şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.