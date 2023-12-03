Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı. Detaylar şoke etti...