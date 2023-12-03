Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun'un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!
Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:38

Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun'un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. Avukat Feyza Altun kendisine Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu söyleyen bir kişiden, "Dilan ve Engin Polat Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla uyuşturucu hammaddesi getirip laboratuvarlarda ayrıştırıyorlar" telefonu üzerine savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı. Detaylar şoke etti...

ARZU KAYA
Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.

Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

BİR DİZİ İŞLEM VE TUTUKLAMA KARARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

AVUKAT ALTUN'UN DİKKAT ÇEKEN İHBARI

Dilan Polat - Engin Polat çiftine şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması! Avukat Feyza Altun’un ihbarı harekete geçirdi... Detaylar şoke etti!

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

SON DAKİKA