Giriş Tarihi: 04.10.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
06:35
Dilan Polat ile Engin Polat’a büyük şok! Mahkemeden kritik öneri: İki dosya birleştirilsin
Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada mahkeme kritik bir öneride bulundu. Yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'in yargılandığı davayla Polatların irtibatlı olduğunun iddianamelerde belirtildiğini aktaran mahkeme, Başer'in yargılandığı davayla bu dosyanın birleştirilmesi için yazı yazdı.