Giriş Tarihi: 22.10.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
07:40
Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak'ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak'ın 5 yıl hapsi istendi...
Son dönemde Dilan Polat'a karşı söylemleriyle dikkat çeken ve işyeri kurşunlanan Banu Parlak'ın başı dertte. Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Merkezin operasyon yapma yetkisi bulunmayınca, Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.