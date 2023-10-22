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Haberler Galeri Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak'ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak'ın 5 yıl hapsi istendi...
Giriş Tarihi: 22.10.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 07:40

Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak'ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak'ın 5 yıl hapsi istendi...

Son dönemde Dilan Polat'a karşı söylemleriyle dikkat çeken ve işyeri kurşunlanan Banu Parlak'ın başı dertte. Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Yağ yakma operasyonu sonucu yaralanan Aliye A., Banu Parlak'ın güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Merkezin operasyon yapma yetkisi bulunmayınca, Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak’ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak’ın 5 yıl hapsi istendi...

Fenomen olarak tanındıktan sonra şarkı da çıkaran, şimdilerin güzellik merkezi sahibi Banu Parlak, bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.

Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak’ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak’ın 5 yıl hapsi istendi...

Güzellik merkezi zinciri sahibi, sosyal medya ünlüsü Dilan Polat'la yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Banu Parlak'ın başı dertte.

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Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak’ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak’ın 5 yıl hapsi istendi...

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak, geçtiğimiz yıllarda güzellik merkezi açmıştı.

Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak’ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak’ın 5 yıl hapsi istendi...

Bölgesel zayıflama hizmeti almak isteyen Aliye A. adlı müşteri, geçtiğimiz ay Parlak'ın Kartal'daki güzellik merkezine gitti.

Dilan Polat polemikleriyle dikkat çeken Banu Parlak’ın başı dertte! Fenomen şarkıcı Banu Parlak’ın 5 yıl hapsi istendi...

Bu kişiye yağ yakma işlemi uygulandı. İşlemin ardından Aliye A.'nın vücudunda kızarıklık ve yaralar oluşmaya başladı.

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