Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

POLAT ÇİFTİNE KOMŞU KAVGASI DAVASI

İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı. Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu. Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

