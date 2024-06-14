Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
07:21
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! 'Dava düşsün' dilekçesi!
Dilan ve Engin Polat çifti komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları mahkemeye dilekçe gönderip taleplerde bulundu. Engin Polat olay günü eşinin itildiğini gördüğü için "Eşimi koruma iç güdüsüyle fiziksel müdahalede bulundum" dedi. Dilan - Engin Polat çifti, mahkemeye sundukları yeni dilekçe ile 'dava düşşsün' dedi. İşte Polat çiftinin komşu kavgası davasında son gelişmeler...