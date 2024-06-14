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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! 'Dava düşsün' dilekçesi!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 07:21

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! 'Dava düşsün' dilekçesi!

Dilan ve Engin Polat çifti komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları mahkemeye dilekçe gönderip taleplerde bulundu. Engin Polat olay günü eşinin itildiğini gördüğü için "Eşimi koruma iç güdüsüyle fiziksel müdahalede bulundum" dedi. Dilan - Engin Polat çifti, mahkemeye sundukları yeni dilekçe ile 'dava düşşsün' dedi. İşte Polat çiftinin komşu kavgası davasında son gelişmeler...

ARZU KAYA
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan ve komşularıyla kavga ettikleri için haklarında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti mahkemeye dilekçe gönderdi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

POLAT ÇİFTİNE KOMŞU KAVGASI DAVASI
İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı. Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu. Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

POLAT ÇİFTİ DOKTOR RAPORU SUNDU
Yargılamanın geçtiğimiz ay görülen ilk duruşmasında komşu Metin A. şikayetinden vazgeçerken mahkeme misafirlerin olay gecesi çocuğunu hastaneye götürüldüğüne dair raporun dosyaya sunulmasını istedi.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

Celse arası Polat çifti avukatları aracılığı ile bu raporu dosyaya sundu. Taleplerde bulundu.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası davasında yeni gelişme! ’Dava düşsün’ dilekçesi!

"EŞİMİ KORUMA İÇ GÜDÜSÜ"
Engin Polat, eşi Dilan Polat'a komşuları tarafından ağır hakaret edildiğini öne sürerek, göğsüne vurulup itildiğine şahit olduğu için eşini koruma iç güdüsü, olayın heyecanı ve paniğiyle komşusuna fiziksel müdahalede bulunduğunu belirtti.

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