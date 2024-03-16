Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
07:18
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanmalarıyla gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin detaylarında ise silahlı saldırının failinin, 'Daltonlar Çetesi' olduğu belirtildi.