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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini 'Daltonlar'a ihale etmişler!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 07:18

Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini 'Daltonlar'a ihale etmişler!

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanmalarıyla gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin detaylarında ise silahlı saldırının failinin, 'Daltonlar Çetesi' olduğu belirtildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin-Dilan Polat çiftine yeni şok! Banu Parlak'ın "Beni öldürtmek istiyorlar" diye şikâyetçi olduğu çift için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

İddianamenin detaylarında; silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

'DALTONLAR ÇETESİ' İLE İRTİBAT KURMUŞLAR
Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’a yeni şok! Silahlı saldırı işini ’Daltonlar’a ihale etmişler!

Gökdemir kardeşlerin, suç örgütüne ait hücre evinde eyleme hazır halde bekleyen Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu adlı şüphelilere eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim alacakları konum ile Parlak'ın işyerinin konumuyla birlikte talimat verdikleri anlatıldı.

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