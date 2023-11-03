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Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 07:19

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı görgüsüzlükleri ele verdi! 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı görgüsüzlükleri ele verdi! ’Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınması medyada geniş yer aldı. Para aklama ve vergi kaçırma gibi çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya Polat ve yakın çevresi...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı görgüsüzlükleri ele verdi! ’Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’

Sosyal medyada konuşulalım, gündem olalım diye yapmadıkları görgüsüzlük kalmamıştı... Kafaya takılan paralar, kiralanan uçak, altın tozuyla kahve içmeler derken Türkiye gündemine girmeyi başardılar... Kendilerini eleştirenlerle uğraşmaktan geri kalmayan Dilan Polat ve eşini bu görgüsüzlükleri ele verdi desek yeridir.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı görgüsüzlükleri ele verdi! ’Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’

Daha 6 yıl öncesine kadar doğum fotoğrafçılığı yaparak para kazanan Polat'ın bu kadar hızlı yükselmesinin altında neler yattığını yakında hep beraber göreceğiz.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı görgüsüzlükleri ele verdi! ’Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’

Sosyal medyanın büyüsüne kapılıp, daha fazla izlenmek ve konuşulmak için arka arkaya yaptığı paylaşımlar 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?' sorusunu gündeme getirmişti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı görgüsüzlükleri ele verdi! ’Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’

MASAK raporları suyun nereden geldiğini net bir şekilde ortaya koydu.

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