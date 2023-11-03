Giriş Tarihi: 03.11.2023 07:16
Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
07:19
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı görgüsüzlükleri ele verdi! 'Bu değirmenin suyu nereden geliyor?'
Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılan ve son olarak gözaltına alına Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı kaleme aldı. İşte o yazı…