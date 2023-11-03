Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak'a eleştiri yağdı! "Hiç komik değilsin"

Ezeli rakip olan ve aralarından uzun zamandır sosyal medya üzerinden de devam eden bir hüsümetin olduğu bilinen Dilan Polat ile Banu Parlak son zamanlarda gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Banu Parlak, bu fırsatı da kaçırmadı ve Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini diline doladı...