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Haberler Galeri Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak'a eleştiri yağdı! "Hiç komik değilsin"
Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:38

Dilan Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak'a eleştiri yağdı! "Hiç komik değilsin"

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen fenomen şarkıcı Banu Parlak tepkilerin odağı oldu. Uzun süredir husumetli olan Dilan Polat ile Banu Parlak sık sık birbilerine göndermeli paylaşımlarda bulunan ikilinin adı son olarak dükkan kurşunlatma olayı ile anılmıştı. Banu Parlak, Dilan Polat'ı tetikçi tutmak ile işyerini kurşunlatmakla suçlamıştı. Banu Parlak, son olarak Dilan Polat'ın kelepçeli görüntüsüyle dalga geçti ve taklit ettiği video paylaştı. Banu Parlak bu paylaşımı sonrası ağır eleştirilerin odağı oldu. İşte o video ve gelen tepkiler...

Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak’a eleştiri yağdı! Hiç komik değilsin

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından açıklama yapmış ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı. Kısa bir süre sonra da Banu Parlak'ın sahibi olduğu İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezi, iki kez silahlı saldırıya uğramıştı. Başına gelenlerden dolayı Polatları suçlayan Banu Parlak şikayetçi olmuştu...

Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak’a eleştiri yağdı! Hiç komik değilsin

Ezeli rakip olan ve aralarından uzun zamandır sosyal medya üzerinden de devam eden bir hüsümetin olduğu bilinen Dilan Polat ile Banu Parlak son zamanlarda gündemden düşmüyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Banu Parlak, bu fırsatı da kaçırmadı ve Dilan Polat'ın gözaltı görüntülerini diline doladı...

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Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak’a eleştiri yağdı! Hiç komik değilsin

Banu Parlak, son olarak Dilan Polat'ın kelepçeli görüntüsüyle dalga geçti ve taklit ettiği video paylaştı.

Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak’a eleştiri yağdı! Hiç komik değilsin

Banu Parlak bu paylaşımı sonrası ağır eleştirilerin odağı oldu.

Dilan Polat’ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen Banu Parlak’a eleştiri yağdı! Hiç komik değilsin

İşte o video ve gelen tepkiler...

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