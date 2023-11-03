Banu Parlak, Dilan Polat ile dalga geçti | Video

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltı görüntüleriyle dalga geçen fenomen şarkıcı Banu Parlak tepkilerin odağı oldu. Uzun süredir husumetli olan Dilan Polat ile Banu Parlak sık sık birbilerine göndermeli paylaşımlarda bulunan ikilinin adı son olarak dükkan kurşunlatma olayı ile anılmıştı. Banu Parlak, Dilan Polat'ı tetikçi tutmak ile işyerini kurşunlatmakla suçlamıştı. Banu Parlak, son olarak Dilan Polat'ın kelepçeli görüntüsüyle dalga geçti ve taklit ettiği video paylaştı. Banu Parlak bu paylaşımı sonrası ağır eleştirilerin odağı oldu. İşte o video ve gelen tepkiler...