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Haberler Galeri Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!
Giriş Tarihi: 20.08.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 01:34

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

Tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu bugün tahliye edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla tutukluluğundan 1 yıl sonra tahliye edilen Dilan Polat, ailesinin yanından paylaşımlarda bulundu. Sıla Doğu, tahliyeden sonra Dilan Polat'la ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Sıla Doğu'nun Dilan Polat'la o dikkat çeken paylaşımı!

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

Dilan Polat'ın yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluğa devam kararı verildi. Bu karara Polat'ın avukatları tarafından itiraz edildi.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 8.Ağır Ceza Mahkemesi Dilan Polat'ın tahliyesine karar verdi.

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Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Dilan Polat, tahliye edilir edilmez ailesinin yanına gitti.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

SOSYAL MEDYADA İLK PAYLAŞIM!

Yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, bir paylaşım yaptı.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!

"TOPARLANACAKSIN KARDEŞİM!"

Sıla Doğu kardeşi Dilan Polat'la bir paylaşım yaparak, "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notunu ekledi.

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