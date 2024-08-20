Giriş Tarihi: 20.08.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
01:34
Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı: Toparlanacaksın kardeşim!
Tutuklu bulunan Dilan Polat, avukatları tarafından yapılan itiraz sonucu bugün tahliye edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla tutukluluğundan 1 yıl sonra tahliye edilen Dilan Polat, ailesinin yanından paylaşımlarda bulundu. Sıla Doğu, tahliyeden sonra Dilan Polat'la ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Sıla Doğu'nun Dilan Polat'la o dikkat çeken paylaşımı!