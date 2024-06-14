Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:12
Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı 'Dilan' diye haykırdı!
Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk hallerine devam kararı alırken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında olduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verdi.