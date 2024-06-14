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Haberler Galeri Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı 'Dilan' diye haykırdı!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:12

Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı 'Dilan' diye haykırdı!

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluk hallerine devam kararı alırken Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında olduğu 11 şüphelinin tahliyesine karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

KENDİSİ İÇERDE KARDEŞLERİ DIŞARDA

Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçları bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ise tahliye edildi.

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