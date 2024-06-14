Dilan Polat’ın kardeşlerine tahliye! Sıla Doğu cezaevi çıkışı ’Dilan’ diye haykırdı!

KENDİSİ İÇERDE KARDEŞLERİ DIŞARDA

Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçları bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ise tahliye edildi.