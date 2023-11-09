Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

Giriş Tarihi: 09.11.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:26

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat gündemden düşmüyor. Son olarak Deniz Akkaya Polat çiftinin çocuklarıyla ilgili sözler söyleyince Engin Polat'ın annesi Şükran Polat çıldırdı.