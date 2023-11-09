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Haberler Galeri Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”
Giriş Tarihi: 09.11.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 15:26

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat gündemden düşmüyor. Son olarak Deniz Akkaya Polat çiftinin çocuklarıyla ilgili sözler söyleyince Engin Polat'ın annesi Şükran Polat çıldırdı.

Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

Kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık suçlarından tutuklu yargılananan Dilan ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

Eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam eden Dilan Polat'ın oğluyla yayınladığı bir video Deniz Akkaya tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

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Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

"Maşallah nasıl güzel bir gelecek bekliyor bizi, bunların doğurduğu beslediği çocuklardan" diyen Deniz Akkaya'ya yanıt ise Şükran Polat'tan geldi.

Şükran Polat'tan Deniz Akkaya'nın paylaşımına sert tepki! Birbirlerine girdiler: "Git yamuk suratını düzelt" | Video

Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

"SENİN GİBİLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Deniz Akkaya sen ve senin gibileri çok iyi biliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Engin Polat'ın annesi paylaşımın devamında "Zamanında komedyenleri çok iyi tanıdığından şimdi isimlerini yazamıyorum o kadar çok ki neyse şimdi komedinin peşindesin sen.

Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat ile Deniz Akkaya birbirine girdi! “Git yamuk suratını düzelt”

Küçücük çocuğun üzerinden hangi primi kasmaya çalışıyorsun. Nasıl sevgisiz bu yaşa geldiysen artık...

"Çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşıyordum"

Zamanında kendi çocuğunun bikinili fotoğraflarını paylaşarak eski kocanla davalık olmuş bit annesin sen" dedi.

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