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Haberler Galeri Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…
Giriş Tarihi: 10.12.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 08:36

Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Kara para aklama, vergi kaçırma, örgüt kurma suçlamalarıyla tutuklanan fenomen Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce hakkında yapılan yorumlara tahammül edemediği ve şikayet ettiği ortaya çıktı.

ARZU KAYA
Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalardan tutuklanan Dilan Polat'ın, tutuklanmadan önce hakkında yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Katıldığı bir magazin programından görüntülerin sosyal medya platformu X'te yayınlanmasının ardından müzisyen Can Ürkmez'in, "Kendini aklamak için çıktığı programda daha beter rezil olmuş.

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Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Avukatlar uzaktan eğitimle avukat olmuş galiba rezil bir programdı. Asla belgeyle, evrakla kendilerini savunamıyorlar.

Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Çıkar vur masaya, sussun insanlar. Abla ne geveliyorsunuz ağzınızda 10 saat" şeklindeki bir paylaşımı üzerine Polat, "Hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.

Dilan Polat’ın tahammül edemediği ortaya çıktı! Cezaevine girmeden önce…

Savcılık, şikayet üzerine başlattığı soruşturmayı Polat'ın ikamet adresinin Beykoz'da olduğunu belirterek yetkisizlikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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