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Haberler Galeri Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 06:15

Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

Güzellik merkezleri sahibi, tutuklu fenomen çift Engin-Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında savcılık Dilan Polat'ın tahliyesini talep etti. SABAH'ın ulaştığı gerekçede savcılık, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek hazırlanan rapor sonucunda intihar etme riskinin tespit edildiğini kaydetti. Talebi reddeden hakimlik ise, raporun cezai sorumluluğunu engelleyecek mahiyette olmadığını ve cezaevinde kalmasının tehlike arz etmediği yönünde sağlık kurulu raporları olduğunu vurguladı.

ARZU KAYA
Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesinde 11 şüpheli tahliye edildi. Savcılık Dilan Polat'ın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini isterken, savcılığın tahliye talebinin gerekçesine SABAH ulaştı.

Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

AKLAMA ÖN RAPORUNDA "TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜ DEĞİL" TESPİTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada savcılık 16 şüpheliden aralarında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etti. Savcılığın tahliye talep yazısında şüpheliler Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun yanı sıra 12 şüpheli hakkında delillerin büyük oranda toplandığını belirtti.

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Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

Şüphelilerin tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alan savcılık, dosyaya ulaşan "Aklama Suçu incelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı"nda, tutuklama tedbirinin bu aşamadan itibaren ölçülü olmayacağı, adli kontrol tedbirleriyle hukuki faydanın sağlanabileceğinin aktarıldığını belirtti.

Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

DİLAN POLAT'IN İNTİHAR RİSKİ
Savcılık Dilan Polat'a da ayrı bir parantez açarak, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek hazırlanan rapor sonucunda intihar etme riskinin tespit edildiğini kaydetti.

Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

Raporda yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, sonrasında ise ilgili sağlık kuruluşunca hastalığının iyilik haline girdiğine karar verilerek taburcu edilmesiyle önerilen tedavi ve poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğinin belirtildiği aktarıldı.

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