Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı

AKLAMA ÖN RAPORUNDA "TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜ DEĞİL" TESPİTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada savcılık 16 şüpheliden aralarında Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da olduğu 12 şüpheli için tahliye talep etti. Savcılığın tahliye talep yazısında şüpheliler Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun yanı sıra 12 şüpheli hakkında delillerin büyük oranda toplandığını belirtti.