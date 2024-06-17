Giriş Tarihi: 17.06.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
06:15
Dilan Polat’ın tahliye talebine Sabah ulaştı! Savcılık “adli tıp raporu intihar riski var” dedi! Hakimlikten “bu cezai sorumluluğunu etkilemez” kararı
Güzellik merkezleri sahibi, tutuklu fenomen çift Engin-Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ilişkin yürütülen kara para aklama soruşturmasında savcılık Dilan Polat'ın tahliyesini talep etti. SABAH'ın ulaştığı gerekçede savcılık, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilerek hazırlanan rapor sonucunda intihar etme riskinin tespit edildiğini kaydetti. Talebi reddeden hakimlik ise, raporun cezai sorumluluğunu engelleyecek mahiyette olmadığını ve cezaevinde kalmasının tehlike arz etmediği yönünde sağlık kurulu raporları olduğunu vurguladı.