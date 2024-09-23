Giriş Tarihi: 23.09.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
06:36
Dilan Polat’tan bomba itiraflar! “Kendimle hesaplaştım hatalarım var”
Dilan Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Sosyal medyadaki videolarıyla halkın tepkisini çeken Polat, cezaevinde hatalarını fark ettiğini söyleyip "Toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. Artık daha sağduyulu içerikler paylaşacağım" dedi. "Linç furyası sonrası sesimizi duyuramadık. Ama suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıktı" diyen Polat'ın yargılanması devam ediyor