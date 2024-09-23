Dilan Polat’tan bomba itiraflar! “Kendimle hesaplaştım hatalarım var”

Yine eşim Engin ile Haziran 2021'de Tuzla'da buluşup eşime para verdiğini iddia eden biri vardı, bu kişiye ait emniyetten HTS Baz istasyonu kayıtları geldi ve bu kişinin söylediği tarihlerde İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı. Yine Engin'in 2 Nisan 2017'de ülkeye girişinin gözüktüğü ama çıkışının olmadığı iddiası vardı ve yasadışı yollardan ülkemizden çıkış yaptığı söyleniyordu. Bunun da yalan olduğunu e-devletten aldığımız evrak ile ispat ettik.