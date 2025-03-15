Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
16:11
Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda! Ferihan Kaya'yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti
Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Şinasi Yurtsever'in eşi hayatının en acı gününü yaşadı. 18 yıllık hayat arkadaşını ebediyete uğurlayan Ferihan Kaya gözyaşlarını tutamadı. Acılı eşi, Binnur Kaya, teselli etti.