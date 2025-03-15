Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

"ONSUZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM"

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleriyle eşine aşkını haykırmıştı.

Şinasi Yurtsever'in 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı herkesi etkiledi.