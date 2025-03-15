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Haberler Galeri Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda! Ferihan Kaya'yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti
Giriş Tarihi: 15.03.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 16:11

Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever'e acı veda! Ferihan Kaya'yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Şinasi Yurtsever'in eşi hayatının en acı gününü yaşadı. 18 yıllık hayat arkadaşını ebediyete uğurlayan Ferihan Kaya gözyaşlarını tutamadı. Acılı eşi, Binnur Kaya, teselli etti.

Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninde 18 yıllık eşi Ferihan Kaya güçlükle ayakta durabildi.

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Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

BİNNUR KAYA TESELLİ ETTİ!

Binnur Kaya Yabancı Damat'ta birlikte rol aldığı, dizinin Hamit Usta'sı Şinasi Yurtsever'in cenaze töreninde eşi Ferihan Kaya'yı teselli etti.

Binnur Kaya Şinasi Yurtsever'in eşi Ferihan Kaya'yı böyle teselli etti

Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan ölümünün ardından Yurtsever'in sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Yurtsever'in 18 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eşi Ferihan Kaya ile paylaşımı yürek burktu.

Dile kolay tam 18 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Eşinden Şinasi Yurtsever’e acı veda! Ferihan Kaya’yı oyuncu Binnur Kaya teselli etti

"ONSUZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUM"

"Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım" sözleriyle eşine aşkını haykırmıştı.

Şinasi Yurtsever'in 18. evlilik yıl dönümünü kutladığı duygusal paylaşımı herkesi etkiledi.