Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle
Giriş Tarihi: 01.11.2023 18:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 18:21

Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Kanal D'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Dilek Taşı son bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizinin 1 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 8. Bölümünde, Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılan Macide, Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır. Dizinin sıkı takipçileri, Kanal D dizi izle ekranı ile Dilek Taşı 8. bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 8. bölüm izle full HD, tek parça ekranı ve son bölüm özeti...

Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Kanal D'de yayınlanmakta olan Dilek Taşı 8. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde, Sinan'ın hasta olduğunu ve Cemre'nin organ nakli için hastaneye götürüldüğünü öğrenen Mustafa, kimliğini daha fazla saklayamaz ve Harun Rona'nın boğazına yapışıp Cemre'nin babası olduğunu söyler. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Kanal D ile Dilek Taşı 8. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Dilek Taşı son bölüm izle ekranı ve son bölüm özetinden detaylar…

Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE!

İşte 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü izlemek için:

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın sekizinci bölümünün özeti şöyle;

Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar. Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir.

Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır.

Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Macide ise ihbar ettiği Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır.

Sevda'nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan'dan dayak yiyen Efkan'ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?

SON DAKİKA