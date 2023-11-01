Dilek Taşı 8. bölüm izle: Mustafa gemileri yakıyor! Kanal D ile Dilek Taşı son bölüm izle

Macide ise ihbar ettiği Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır.

Sevda'nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan'dan dayak yiyen Efkan'ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?