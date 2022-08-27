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Haberler Galeri Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 12:06

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

2019 yılında yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde iki aşığı canlandıran, dizinin ardından rol aşkları gerçeğe dönüşen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, uzun süredir gözlerden uzak birliktelik sürdürüyor. Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan, geçen yıl dudak dudağa görüntülenince aşkları belgelenen çift, bu kez sarmaş dolaş yakalandı. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın samimi halleri, bir kez daha ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. İşte o anlar...

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

3 yıl önce rol aldıkları "Her Yerde Sen" dizisinin genç yıldızları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, haklarındaki aşk iddiaları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

Dizi aşklarının gerçeğe döndüğü iddiaları ile sık sık magazin sayfalarına düşen ikili, her fırsatta çıkan haberleri yalanlamıştı.

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Ancak Aybüke Pusat ile Furkan Andıç geçen yıl Aralık ayında dudak dudağa görüntülenmiş ve ikilinin aşkları belgelenmişti.

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

Ünlü çift, sarmaş dolaş objektiflere takıldı.

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