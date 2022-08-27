Dizi aşkı gerçek olmuştu! Oyuncu Aybüke Pusat ile Furkan Andıç sarmaş dolaş yakalandı!

Giriş Tarihi: 27.08.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
12:06
2019 yılında yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde iki aşığı canlandıran, dizinin ardından rol aşkları gerçeğe dönüşen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, uzun süredir gözlerden uzak birliktelik sürdürüyor. Aşk iddialarını her seferinde yalanlayan, geçen yıl dudak dudağa görüntülenince aşkları belgelenen çift, bu kez sarmaş dolaş yakalandı. Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın samimi halleri, bir kez daha ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. İşte o anlar...