Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
07:18
'DNA testinde 5 kural ihlal edildi' İşte Dilara'nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı...
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre; İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara G. tarafından itiraz edildi. Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine de GÜNAYDIN ulaştı...