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Giriş Tarihi: 20.04.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 07:18

'DNA testinde 5 kural ihlal edildi' İşte Dilara'nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı...

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre; İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara G. tarafından itiraz edildi. Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine de GÜNAYDIN ulaştı...

’DNA testinde 5 kural ihlal edildi’ İşte Dilara’nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı...

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. GÜNAYDIN'ın elde ettiği bilgilere göre; İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara G. tarafından itiraz edildi. Adli Tıp Kurumu'na yapılan itirazın gerekçelerine de GÜNAYDIN ulaştı...

’DNA testinde 5 kural ihlal edildi’ İşte Dilara’nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı...

Dündar'ın, Dilara G.'nin babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem Dilara G.'den hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri...

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’DNA testinde 5 kural ihlal edildi’ İşte Dilara’nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı...

Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenleme tarihinin 22 Mart 2024 olması.

’DNA testinde 5 kural ihlal edildi’ İşte Dilara’nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı...

Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara G. arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıktı.

’DNA testinde 5 kural ihlal edildi’ İşte Dilara’nın itiraz nedenleri! Uğur Dündar’a babalık davası açmıştı...

KURU KAN ÖRNEĞİ ALINMADI
Yine aynı yönetmelikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken, alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu.

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