Doğanın en saf sevgisi! Anne fillerin 'tıp bilgisi' şaşırttı: "Yavru filleri iyileştirmek için..."

EKOSİSTEMİ KORUMAK: "TEK SAĞLIK" YAKLAŞIMI

Bu büyüleyici keşif, doğal yaşam alanlarını ve biyolojik çeşitliliği korumanın ne kadar hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Araştırmacıların da vurguladığı gibi, fillerin hayatta kalması için sadece birkaç ağaç türü değil, geniş ve çeşitli bir bitki örtüsü gerekiyor. Nadiren tüketilen tek bir bitki türünün yok olması bile, ölümcül bir hastalığa yakalanan bir filin şifa bulma şansını elinden alabilir.