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Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...
Kısa bir süre önce doğum yapan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan yeni paylaşımlar geldi. Sosyal medyanın markajında olan genç anne Sinem Kobal doğal halleri övgü toplamaya devam ediyor. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtığimiz ay bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti gündemden düşmüyor. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış sırrı merak konusu olmuştu. Sinem Kobal son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı. Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı. Fit hali ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kocal'ın zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 12.12.2020
11:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
07:37
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