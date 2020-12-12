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Haberler Galeri Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Doğum kilolarından kurtulan güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Kısa bir süre önce doğum yapan güzel oyuncu 'dan yeni paylaşımlar geldi. Sosyal medyanın markajında olan genç anne övgü toplamaya devam ediyor. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile geçtığimiz ay bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti gündemden düşmüyor. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış sırrı merak konusu olmuştu. Sinem Kobal son olarak hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı. Sinem Kobal'ın doğum sonrası fotoğraflarına övgüler yağarken herkes güzel oyuncunun bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığını öğrenmek için can attı. ile dikkat çeken ortaya çıktı. İşte doğum kilolarını kısa sürede veren Sinem Kocal'ın ...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 07:37
Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Kısa bir süre önce doğum yapan güzel oyuncu 'dan yeni paylaşımlar geldi. Sosyal medyanın markajında olan genç anne övgü toplamaya devam ediyor.

Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile geçtığimiz ay bebekleri Lalin'i kucaklarına alarak büyük mutluluk yaşamıştı.

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Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran ve çifti gündemden düşmüyor.

Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

Çiçeği burnunda anne kısa sürede kurtulduğu doğum kiloları ile şaşkınlık yaratmış sırrı merak konusu olmuştu.

Doğum kilolarından kurtulan Sinem Kobal güzelliğiyle göz kamaştırdı! Fit anne Sinem Kobal yeni pozlarıyla zayıflama sırrını merak ettirdi...

son olarak hesabından yaptığı paylaşımda güzelliği ile göz kamaştırmıştı.

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