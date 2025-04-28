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Haberler Galeri Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!
Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:22

Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına aldı. Doğumdan sonra sessiz kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, minik oğlu Fikret Hakan'ı ilk kez paylaştı. Ünlü çiftin takipçileri Fikret Hakan'ı da görmüş oldu. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın minik oğlu!

ASLİN ERŞEN
Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

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Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

'EVET EVLENİYORUZ"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift, uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!

Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurmuştu.