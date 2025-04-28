Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
18:22
Doğumda duygusal anlar! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım minik oğullarını ilk kez paylaştı!
İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına aldı. Doğumdan sonra sessiz kalan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, minik oğlu Fikret Hakan'ı ilk kez paylaştı. Ünlü çiftin takipçileri Fikret Hakan'ı da görmüş oldu. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın minik oğlu!