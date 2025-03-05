Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:05
Doğumuna günler kalan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...
Başarılı oyuncu Gizem Karaca, dizi projelerini kabul etmemesinin sebebinin hamileliği olduğunu doğrulamış ve ardından heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, bu kez doğumuna sayılı günler kala güneşin tadını çıkarırken çektiği kareleri yayınladı. Karnı burnunda pozlarıyla büyük beğeni toplayan Karaca, doğum öncesi D vitamini depolamayı ihmal etmedi.