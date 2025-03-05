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Haberler Galeri Doğumuna günler kalan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:05

Doğumuna günler kalan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, dizi projelerini kabul etmemesinin sebebinin hamileliği olduğunu doğrulamış ve ardından heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, bu kez doğumuna sayılı günler kala güneşin tadını çıkarırken çektiği kareleri yayınladı. Karnı burnunda pozlarıyla büyük beğeni toplayan Karaca, doğum öncesi D vitamini depolamayı ihmal etmedi.

Doğumuna günler kalan Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

Başarılı oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmişti. Çift ardından İzmir'e taşınmış ve burada yaşamaya başlamıştı.

Doğumuna günler kalan Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

Bu sezon teklif edilen rolleri kabul etmeyen Gizem Karaca'nın hamile olup olmadığı merak konusuydu.

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Doğumuna günler kalan Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

Hamilelik dedikodularına cevabını ise sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle vermişti.

Doğumuna günler kalan Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

Karnı burnunda hallerini paylaşan Gizem Karaca, kendi çektiği fotoğrafları şu notlarla paylaşmıştı:

Doğumuna günler kalan Gizem Karaca’dan karnı burnunda poz! D vitamini yüklemesi...

"Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."