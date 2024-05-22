Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
12:24
Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...
'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, doktor annesi Feride Cavadzade ile tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu turuncu bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Oyuncunun bikinili fotoğrafları, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alırken, annesi de güzelliğiyle büyüledi.