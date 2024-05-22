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Haberler Galeri Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:24

Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, doktor annesi Feride Cavadzade ile tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu turuncu bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti. Oyuncunun bikinili fotoğrafları, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alırken, annesi de güzelliğiyle büyüledi.

Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu sezonu açtı.

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Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

Ege koylarında denizin ve güneşini çıkaran Nesrin Cavadzade'ye annesi eşlik etti.

Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

Cavadzade, bikinili tatil pozlarını 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...

Oyuncunun "Anne en iyi fotoğrafçıdır" mesajıyla paylaştığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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