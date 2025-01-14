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Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:51

Doktorlar dizisinde çapkın Arslan'ın sevgilisi Jülide'ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok'u bir de şimdi görün!

Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Doktorlar'da Jülide karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehtap Altınok'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren 53 yaşındaki oyuncu dizide, çapkın doktor Arslan'ın sevgilisi rolüyle tanınmıştı. Masmavi gözleriyle herkesi etkileyen güzel oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Mehtap Altunok'u bir de şimdi görün...

Doktorlar dizisinde çapkın Arslan’ın sevgilisi Jülide’ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok’u bir de şimdi görün!

Yasemin Özilhan, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Doktorlar dizisinde çapkın Arslan’ın sevgilisi Jülide’ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok’u bir de şimdi görün!

Doktorlar dizisinin oyuncularının son halleri zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan Mehtap Altunok...

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Doktorlar dizisinde çapkın Arslan’ın sevgilisi Jülide’ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok’u bir de şimdi görün!

Duru güzelliğiyle hayran bırakan Mehtap Altınok'un son hali gündem oldu.

Doktorlar dizisinde çapkın Arslan’ın sevgilisi Jülide’ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok’u bir de şimdi görün!

Mehtap Altunok, Doktorlar dizisinden sonra en son Çatı Katı Aşk isimli dizi ile sevenleriyle buluşmuştu. 1972 doğumlu olan Mehtap Altunok, Washington'da işletme eğitim aldı ve Dünya Bankası'nda da görev yaptı.

Doktorlar dizisinde çapkın Arslan’ın sevgilisi Jülide’ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok’u bir de şimdi görün!

Oyunculuğa karşı ilgisi olan Mehtap Altunok, New York'ta Stella Adler oyunculuk okulunda eğitimi aldı ve 2005 yılında Türkiye'ye döndü.

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