Giriş Tarihi: 14.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
14:51
Doktorlar dizisinde çapkın Arslan'ın sevgilisi Jülide'ydi! 53 yaşındaki Mehtap Altunok'u bir de şimdi görün!
Bir dönemin fenomen dizileri arasında yer alan Doktorlar'da Jülide karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mehtap Altınok'un son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren 53 yaşındaki oyuncu dizide, çapkın doktor Arslan'ın sevgilisi rolüyle tanınmıştı. Masmavi gözleriyle herkesi etkileyen güzel oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. Mehtap Altunok'u bir de şimdi görün...