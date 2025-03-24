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Haberler Galeri Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy'dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak
Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 12:01

Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy'dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

'Doktorlar' dizisinde 'Suat' karakterine hayat veren Bekir Aksoy, yıllar geçmesine rağmen hala aynı rolle adından söz ettiriyor. Uzun süredir setlerden uzak duran Aksoy, geçen günlerde tekrar baba olacağı haberini sevenlerine duyurmuştu. Son olarak tekrar aynı mutluluğu tadacak olan Bekir Aksoy'un doğmamış çocuğu için yaptığı açıklamalar sosyal medyada ilgi çekti.

Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy’dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

55 yaşındaki oyuncu Bekir Aksoy, 'Doktorlar' dizisindeki 'Suat doktor' olarak akıllarda yer etmişti.

Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy’dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile hayatını birleştirmiş ve 2020 yılında Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy’dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

Aksoy'un, önceki evliliğinden, Derya Çavuşoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen Emir adında bir oğlu daha bulunuyor.

Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy’dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

Mutlu evliliklerini yeni bir bebek haberiyle taçlandıran çift, katıldıkları bir davette müjdeli haberi paylaşmıştı. Aksoy, üçüncü kez baba olacağını açıklayarak "Ailemize bir kardeş daha katılıyor" demişti.

Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy’dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak

"HAMİLE OLDUĞUMU İLK OĞLUM FARK ETTİ"

2. Sayfanın haberine göre Eşi Nazife Oğlakçıoğlu ise hamilelik sürecine dair ilginç bir anısını anlattı. Hamile olduğunu ilk olarak oğlunun fark ettiğini belirten Oğlakçıoğlu, "Bir sabah uyandığında anneannesine 'Annem karnında kız kardeşimi taşıyor' dedi. Biz de çok şaşırdık. Kısa bir süre sonra gerçekten hamile olduğumu öğrendik" ifadelerini kullanmıştı.