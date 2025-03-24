Giriş Tarihi: 24.03.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
12:01
Doktorlar’ın Suat’ı baba olmak için gün sayıyor! Bekir Aksoy'dan samimi açıklamalar: Ya futbolcu ya voleybolcu olacak
'Doktorlar' dizisinde 'Suat' karakterine hayat veren Bekir Aksoy, yıllar geçmesine rağmen hala aynı rolle adından söz ettiriyor. Uzun süredir setlerden uzak duran Aksoy, geçen günlerde tekrar baba olacağı haberini sevenlerine duyurmuştu. Son olarak tekrar aynı mutluluğu tadacak olan Bekir Aksoy'un doğmamış çocuğu için yaptığı açıklamalar sosyal medyada ilgi çekti.