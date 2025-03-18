Giriş Tarihi: 18.03.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
14:33
Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: "Hamile olduğumu oğlum hissetti"
2006 yılında yayınlanmaya başlayan Doktorlar dizisindeki "Suat" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bekir Aksoy, yıllar geçse de hala "yakışıklı doktor" olarak anılıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra fit görünümüyle de dikkat çeken Aksoy, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen ve 2020'de Asil adını verdikleri oğullarını kucağına alan Aksoy, üçüncü kez baba olacağını duyurdu. Ancak bu kez bebek haberini ilk öğrenen, eşi değil küçük oğulları Asil oldu!