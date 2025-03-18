Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: "Hamile olduğumu oğlum hissetti"

"HAMİLE OLDUĞUMU İLK OĞLUM FARK ETTİ"

2. Sayfanın haberine göre Eşi Nazife Oğlakçıoğlu ise hamilelik sürecine dair ilginç bir anısını anlattı. Hamile olduğunu ilk olarak oğlunun fark ettiğini belirten Oğlakçıoğlu, "Bir sabah uyandığında anneannesine 'Annem karnında kız kardeşimi taşıyor' dedi. Biz de çok şaşırdık. Kısa bir süre sonra gerçekten hamile olduğumu öğrendik" ifadelerini kullandı.