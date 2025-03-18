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Haberler Galeri Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: "Hamile olduğumu oğlum hissetti"
Giriş Tarihi: 18.03.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 14:33

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: "Hamile olduğumu oğlum hissetti"

2006 yılında yayınlanmaya başlayan Doktorlar dizisindeki "Suat" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bekir Aksoy, yıllar geçse de hala "yakışıklı doktor" olarak anılıyor. Başarılı kariyerinin yanı sıra fit görünümüyle de dikkat çeken Aksoy, bu kez özel hayatıyla gündemde. 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen ve 2020'de Asil adını verdikleri oğullarını kucağına alan Aksoy, üçüncü kez baba olacağını duyurdu. Ancak bu kez bebek haberini ilk öğrenen, eşi değil küçük oğulları Asil oldu!

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: Hamile olduğumu oğlum hissetti

55 yaşındaki oyuncu Bekir Aksoy, 'Doktorlar' dizisindeki 'Suat doktor' olarak akıllarda yer etmişti.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: Hamile olduğumu oğlum hissetti

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile hayatını birleştirmiş ve 2020 yılında Asil adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: Hamile olduğumu oğlum hissetti

Aksoy'un, önceki evliliğinden, Derya Çavuşoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen Emir adında bir oğlu daha bulunuyor.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: Hamile olduğumu oğlum hissetti

Mutlu evliliklerini yeni bir bebek haberiyle taçlandıran çift, katıldıkları bir davette müjdeli haberi paylaştı. Aksoy, üçüncü kez baba olacağını açıklayarak "Ailemize bir kardeş daha katılıyor" dedi.

Doktorlar’ın Suat’ı Bekir Aksoy 56 yaşında yeniden baba oluyor! Eşi bile şaşırdı: Hamile olduğumu oğlum hissetti

"HAMİLE OLDUĞUMU İLK OĞLUM FARK ETTİ"

2. Sayfanın haberine göre Eşi Nazife Oğlakçıoğlu ise hamilelik sürecine dair ilginç bir anısını anlattı. Hamile olduğunu ilk olarak oğlunun fark ettiğini belirten Oğlakçıoğlu, "Bir sabah uyandığında anneannesine 'Annem karnında kız kardeşimi taşıyor' dedi. Biz de çok şaşırdık. Kısa bir süre sonra gerçekten hamile olduğumu öğrendik" ifadelerini kullandı.