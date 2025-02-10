Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

'Bez Bebek', 'İkinci Bahar', 'Dolunay' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle ününe ün katan balet Tan Sağtürk, 2010 yılında Elana Kuznetsova'yla evlendi. Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova'nın bu evliliğinden iki de çocuğu dünyaya geldi.