Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
11:11
Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve eşinden üzen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Boşanan Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova, kızlarının yaş günü için bir araya geldi. Ünlü çiftin kızları, 15'inci yaşına girdi. Tan Sağtürk, eski eşi Kuznetsova, oğlu Teo ve kızı Ada ile aile arasında bir mekânda sade bir kutlama yaptı. İşte o paylaşım!