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Haberler Galeri Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:11

Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve eşinden üzen haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Boşanan Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova, kızlarının yaş günü için bir araya geldi. Ünlü çiftin kızları, 15'inci yaşına girdi. Tan Sağtürk, eski eşi Kuznetsova, oğlu Teo ve kızı Ada ile aile arasında bir mekânda sade bir kutlama yaptı. İşte o paylaşım!

Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

'Bez Bebek', 'İkinci Bahar', 'Dolunay' gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle ününe ün katan balet Tan Sağtürk, 2010 yılında Elana Kuznetsova'yla evlendi. Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova'nın bu evliliğinden iki de çocuğu dünyaya geldi.

Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

ÜZEN HABER GELMİŞTİ

15 yıldır mutlu bir evliliği olan ünlü çiftten üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi.

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Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

DOSTÇA AYRILDILAR

2024 yılında boşanan çift, dostça ayrıldı ve dün dostça çocukları için bir araya geldiler.

Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN BULUŞTULAR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, eşi ve çocuklarıyla buluştu. Bunun nedeni de kızı Ada'nın doğum günü!

Dostça ayrılıp dostça buluştular! Tan Sağtürk ve eşi Elana Kuznetsova kızlarının doğum günü için bir araya geldi!

'AYRILSAK DA BERABERİZ'

Ünlü çiftin kızları, 15'inci yaşına girdi. Tan Sağtürk, eski eşi Kuznetsova, oğlu Teo ve kızı Ada ile aile arasında bir mekânda sade bir kutlama yaptı.

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