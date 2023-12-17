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Haberler Galeri Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Giriş Tarihi: 17.12.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 07:30

Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bu fenomenlerin güzellik salonu ve eğlence mekanı gibi mal varlıklarının hızla satılması için düğmeye basıldı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertildi, fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. İlgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.

Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

Son dönemde yapılan operasyonlarla çok sayıda suç örgütü lideri yakalandı, çeteler çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.

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Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.

Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

El konulan mal varlıkları içindeki bu tür iş yerleri "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışması da beraberinde geldi.

Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

AK Parti ve ilgili bakanlıklar tartışmayı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

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