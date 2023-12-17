Düğmeye basıldı! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

Son dönemde yapılan operasyonlarla çok sayıda suç örgütü lideri yakalandı, çeteler çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.