Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:44
Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz aileye girmişti. Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı almıştı. Yaz aylarında nikah masasına oturacak olan ikili; gelinlik, damatlık ve ev alışverişi yapmaya başladı.