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Haberler Galeri Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:44

Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, başarılı oyunculuğunun yanında aşk hayatı ve güzelliğiyle de her zaman adından söz ettiriyor. Pınar Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşkı doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz aileye girmişti. Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı almıştı. Yaz aylarında nikah masasına oturacak olan ikili; gelinlik, damatlık ve ev alışverişi yapmaya başladı.

Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım, uzun süredir güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

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Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele vermişti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda bulmuştu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

Düğün hazırlıkları başladı!! Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi almıştı...

Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve İngiltere'ye gitmişti.

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