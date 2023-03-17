Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:24

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün hazırlığındaki fenomen, son paylaşımıyla yine olay yarattı. Düğün öncesi kendisini bakıma alan Şeyma yeni görüntüsü, Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırdığını ortaya koydu. İşte Şeyma Subaşı'nın son hali…

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

Geçtiğimiz sene bir dizi estetik operasyon için 3 milyon TL harcayan Şeyma Subaşı, yine yüzünde işlem yaptırdı. Genç kadın, yeni haliyle sınıfta kaldı

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

Takvim'in haberine göre; Düğün öncesi kendisini bakıma alan genç kadının yeni görüntüsü, Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırdığını ortaya koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 'ücret'li tarife başlatmıştı.

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli ise aylık 66.99 TL'ydi.

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

160 BİN DOLAR VERMİŞTİ

Genç kadın, dün ise yeni yüzüyle gündem oldu. Son estetiğiyle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz sene de Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a bir dizi operasyon için 160 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA