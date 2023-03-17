Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:24

Düğün öncesi kendisini bakıma aldı! Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Şeyma Subaşı’yı tanıyabilene aşk olsun!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Düğün hazırlığındaki fenomen, son paylaşımıyla yine olay yarattı. Düğün öncesi kendisini bakıma alan Şeyma yeni görüntüsü, Jawline (çene hattı dolgusu) yaptırdığını ortaya koydu. İşte Şeyma Subaşı'nın son hali…