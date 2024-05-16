Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
12:54
Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğün tarihleri belli oldu
5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral'dan güzel haber gelmişti. Oyuncu çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermişti. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin beş yıldır beraber olduğu Meriç Aral ile evlilik kararı almıştı. Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bu yaz başında evlenmesi bekleniyordu. Ne var ki ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.