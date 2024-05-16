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Haberler Galeri Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğün tarihleri belli oldu
Giriş Tarihi: 16.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:54

Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğün tarihleri belli oldu

5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral'dan güzel haber gelmişti. Oyuncu çift, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermişti. Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin beş yıldır beraber olduğu Meriç Aral ile evlilik kararı almıştı. Daha önce düğün tarihlerini iki kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in bu yaz başında evlenmesi bekleniyordu. Ne var ki ünlü çiftin düğün tarihi yine ertelendi.

Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğün tarihleri belli oldu

Medcezir dizisi ile yıldızı parlayan Meriç Aral ile Leyla ile Mecnun'un unutulmaz ismi Serkan Keskin uzun süredir aşk yaşıyordu.

Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğün tarihleri belli oldu

5 yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken Serkan Keskin ve meslektaşı Meriç Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermişti.

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Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğün tarihleri belli oldu

İkili evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırmıştı.

Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğün tarihleri belli oldu

İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü yine erteledi.

Üçüncü kez ertelediler...Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğün tarihleri belli oldu

Meriç Aral ile Serkan Keskin, daha önce tarihini iki kez değiştirdiği düğünü yine erteledi.

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