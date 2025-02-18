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Haberler Galeri Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz'in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: "Sonuçlara göre…"
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:45

Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz'in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: "Sonuçlara göre…"

Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer bulan Özcan Deniz hakkındaki iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tarafların açıklamaları sonrası dün sabah saatlerinde Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili kendisinden gelen ilk resmi açıklamada kalp spazmı geçirdiğini söylemişti. Ünlü ismin doktorundan ilk açıklama geldi...

Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz’in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: Sonuçlara göre…

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.

Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz’in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: Sonuçlara göre…

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlatmıştı.

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Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz’in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: Sonuçlara göre…

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.

Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz’in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: Sonuçlara göre…

"DADGAR'A ELİM DEĞMEDİ DOKUNMADIM"

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz açıklama yaptı. Bir magazin programına bağlanan anne Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum.

Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz’in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: Sonuçlara göre…

"BENİ NEDEN İSTEMEDİLER BİLMİYORUM"

Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.

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