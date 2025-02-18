Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
12:45
Dün kalbi yüzünden hastaneye kaldırılmıştı! Özcan Deniz'in doktorundan anjiyo açıklaması geldi: "Sonuçlara göre…"
Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer bulan Özcan Deniz hakkındaki iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Tarafların açıklamaları sonrası dün sabah saatlerinde Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili kendisinden gelen ilk resmi açıklamada kalp spazmı geçirdiğini söylemişti. Ünlü ismin doktorundan ilk açıklama geldi...