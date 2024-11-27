Dünya Varmış’ın yıldızları Ece Sükan ile Sarp Bozkurt anlattı: İnsanlar artık aynı şakaların yapıldığı filmleri görmek istemiyor!

-Öncelikle "Dünya Varmış" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Heyecan durumunuz nedir?

Ece Sükan: Valla ben çok heyecanlıyım açıkçası. Böyle bir sinema filminde yer almak benim için çok çok keyifliydi. Gerçekten çok etkileyici oldu; görsel efektleriyle, oyuncu kadrosuyla, renkleriyle, ışığıyla, diyaloglarıyla, her şeyiyle bence çok doyurucu ve komik, güzel bir film diye düşünüyorum.

-"Dünya Varmış" ne anlatıyor, derdi ne?

Sarp Bozkurt: Dünyanın sonu geliyor ve yeni medeniyeti kurmak için birkaç tane insanı bir otele kapatıyorlar ve buradan yeni medeniyeti başlatıyorlar. Bizim kahramanlarımız da içeri girince burada geçmişleriyle yüzleştiriliyorlar. Buradan da normal bir yerde olmadığımızı anlıyoruz ve sonra da olaylar gelişiyor. Devamını anlatamam (gülüyor).

Ece Sükan: Bence filmin katmanları var. Biraz bilim kurgu ama aslında günümüzde geçiyor. Orada dönen bir olay var ama aslında başka bir durum var. Doğal olarak da metaforlar var.