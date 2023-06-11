Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı açılış töreninde sahne alan ödüllü pop yıldızı, yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı Anitta ile maç öncesi buluştuk, sohbet ettik. Anitta, 'Türkiye'ye tatil için geleceğim çünkü bana Bodrum'un en iyisi olduğunu söylediler' diyor Dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının açılış töreni Pepsi Kick Off Show'a sahne oldu. Açılış töreninde, Afrobeats yıldızı star Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta aynı sahneyi paylaştı. Anitta ile şov öncesi buluştuk, ilk kez geldiği Türkiye hakkındaki fikirlerini öğrendik. Grammy adaylığı bulunan global süperstar Anitta, altı yıl önce Brezilya'daki muhteşem çıkışından sonra yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı oldu. Brezilya kökenli en büyük global kadın pop yıldızının 64 milyondan fazla Instagram takipçisi ve yaklaşık 17 milyon YouTube abonesi bulunuyor. Videoları ise toplamda altı milyardan fazla görüntülenme sayısı elde etti. Anitta kısa süre önce 'En İyi Yeni Sanatçı' kategorisinde ilk kez Grammy adayı oldu ve Billboard tarafından sosyal medyada dünyanın en etkili 15 müzisyeni arasında gösterildi. Anitta bu yaz, 'Envolver' şarkısıyla 'En İyi Latin' kategorisinde 2022 MTV Müzik Videosu Ödülü® kazandı. En İyi Latin dalında ödül alan ilk Brezilyalı kadın solo sanatçı' olarak ikinci Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Bu ödülün ardından, Video Müzik Ödülü yayınında performansını 'Envolver' ile yapan Anitta, ses getiren bir gösteri sergiledi. Anitta, Nisan 2021'de ABD'deki Radyo Top 40 listesine giren ilk single hit şarkısı 'Girl From Rio'yu yayınladı. Bundan önce, DJ Snake ve Sean Paul ile 'Fuego' şarkısını, Cardi B ve Myke Towers ile 'Loco' ve 'Me Gusta' şarkılarını seslendirdi ve 350 milyondan fazla dinleme ile şimdiye kadarki en büyük başarılarından birini yakaladı. Bu şarkıların ulaştığı başarılı rakamların toplamı, daha albüm yayınlanmadan bir milyar dinlenmeyi geride bıraktı. 2021'in sonunda Anitta, Global Spotify 200 listesinde 1 numaraya ulaşan 'Envolver' şarkısını yayınladı. - Buraya ilk gelişin mi? UMARIM KİLO VERMEM! - Show o kadar büyük olacak ki muhtemelen kilo bile verirsin! - Şovda ne giyeceksin? - Show'dan sonra tatil yapacak mısın? - Türkiye hakkında bilgin var mı? - Hiç Türk pop sanatçısı tanıyor musun? NEREDEN GELDİĞİMİ HİÇ UNUTMUYORUM! - Brezilya plajları çok ünlü ama Türk plajları da çok iyidir. Ne düşünüyorsun? - Söz mü? BREZİLYA'DA HER ŞEY ÇILGINCA - Sence Brezilya ve Türk kültürü birbirine benziyor mu?