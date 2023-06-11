Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

Grammy adaylığı bulunan global süperstar Anitta, altı yıl önce Brezilya'daki muhteşem çıkışından sonra yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı oldu. Brezilya kökenli en büyük global kadın pop yıldızının 64 milyondan fazla Instagram takipçisi ve yaklaşık 17 milyon YouTube abonesi bulunuyor. Videoları ise toplamda altı milyardan fazla görüntülenme sayısı elde etti. Anitta kısa süre önce "En İyi Yeni Sanatçı" kategorisinde ilk kez Grammy adayı oldu ve Billboard tarafından sosyal medyada dünyanın en etkili 15 müzisyeni arasında gösterildi.