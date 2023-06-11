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Haberler Galeri Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’
Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 08:17

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

UEFA Şampiyonlar Ligi maçı açılış töreninde sahne alan, dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta ile buluştuk. Güzel şarkıcı Anitta, "Erkek arkadaşım olunca Bodrum'a tatile geleceğim. Çünkü dünyanın en iyisi olduğunu duydum" diyor.

SONAT BAHAR
Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı açılış töreninde sahne alan ödüllü pop yıldızı, yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı Anitta ile maç öncesi buluştuk, sohbet ettik. Anitta, "Türkiye'ye tatil için geleceğim çünkü bana Bodrum'un en iyisi olduğunu söylediler" diyor

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

Dün akşam İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının açılış töreni Pepsi Kick Off Show'a sahne oldu. Açılış töreninde, Afrobeats yıldızı star Burna Boy ile ödüllü pop yıldızı Anitta aynı sahneyi paylaştı. Anitta ile şov öncesi buluştuk, ilk kez geldiği Türkiye hakkındaki fikirlerini öğrendik.

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Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

Grammy adaylığı bulunan global süperstar Anitta, altı yıl önce Brezilya'daki muhteşem çıkışından sonra yeni nesil Latin Amerika müziğinin önde gelen sanatçısı oldu. Brezilya kökenli en büyük global kadın pop yıldızının 64 milyondan fazla Instagram takipçisi ve yaklaşık 17 milyon YouTube abonesi bulunuyor. Videoları ise toplamda altı milyardan fazla görüntülenme sayısı elde etti. Anitta kısa süre önce "En İyi Yeni Sanatçı" kategorisinde ilk kez Grammy adayı oldu ve Billboard tarafından sosyal medyada dünyanın en etkili 15 müzisyeni arasında gösterildi.

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

Anitta bu yaz, "Envolver" şarkısıyla "En İyi Latin" kategorisinde 2022 MTV Müzik Videosu Ödülü® kazandı. En İyi Latin dalında ödül alan ilk Brezilyalı kadın solo sanatçı" olarak ikinci Guinness Dünya Rekorunu kırdı. Bu ödülün ardından, Video Müzik Ödülü yayınında performansını "Envolver" ile yapan Anitta, ses getiren bir gösteri sergiledi.

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Anitta Türkiye’de! ‘Sevgilim olunca onunla Bodrum’a geleceğim’

Anitta, Nisan 2021'de ABD'deki Radyo Top 40 listesine giren ilk single hit şarkısı "Girl From Rio"yu yayınladı. Bundan önce, DJ Snake ve Sean Paul ile "Fuego" şarkısını, Cardi B ve Myke Towers ile "Loco" ve "Me Gusta" şarkılarını seslendirdi ve 350 milyondan fazla dinleme ile şimdiye kadarki en büyük başarılarından birini yakaladı. Bu şarkıların ulaştığı başarılı rakamların toplamı, daha albüm yayınlanmadan bir milyar dinlenmeyi geride bıraktı. 2021'in sonunda Anitta, Global Spotify 200 listesinde 1 numaraya ulaşan "Envolver" şarkısını yayınladı.

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