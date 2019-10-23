Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın annesi güzelliği ile büyüledi! Rita Ora'nın annesi kendisinden genç!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora katıldığı davette annesi Vera Ora'nın güzelliğinin gölgesinde kaldı. Rita Ora'nın annesinin neredeyse kardeşi gibi gözükmesi dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile göz dolduran Rita Ora'nın annesi Vera Ora kızından adeta rol çaldı. 2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yapan Rita Ora kısa sürede dünya yıldızları arasına adını yazdırdı. 28 yaşındaki Rita Ora'nın annesini ilk defa görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte dünyaca ünlü Rita Ora'nın güzeller güzeli annesi Vera Ora ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...