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Haberler Galeri Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 07:58

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

Instagram'da 429 milyon takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yakın zamanda çıkacak olan albümünün son çalışması olduğunu belirten Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zaman ayıracağını söyledi. Gomez'in açıklaması müzik kariyerine uzun bir süre ara vereceği şeklinde yorumlandı. Ünlü şarkıcının hayranları, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'den hayranlarını üzen haber! Yakın zamanda çıkacak olan albümünün son çalışması olduğunu belirten Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zaman ayıracağını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

Gomez'in açıklaması müzik kariyerine uzun bir süre ara vereceği şeklinde yorumlandı.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

Ünlü şarkıcının hayranları, bu duruma büyük tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ!

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesi herkesi sevindirmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…

Instagram'da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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