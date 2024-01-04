Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
07:58
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez hayranlarını şoke etti! Her şeyi bırakıp…
Instagram'da 429 milyon takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yakın zamanda çıkacak olan albümünün son çalışması olduğunu belirten Gomez, oyunculuk ve hayır işlerine zaman ayıracağını söyledi. Gomez'in açıklaması müzik kariyerine uzun bir süre ara vereceği şeklinde yorumlandı. Ünlü şarkıcının hayranları, bu duruma büyük tepki gösterdi.