Giriş Tarihi: 19.03.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
23:18
Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!
"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu. Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e bugün eski eşinden sürpriz ziyaret geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi Demi Moore, Willis'in bugün doğum gününe özel ziyarette bulundu. Eski çift, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte Demi Moore'dan anlamlı o Bruce Willis paylaşımı!