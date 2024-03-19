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Haberler Galeri Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:18

Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından demans hastalığı teşhisi konuldu. Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e bugün eski eşinden sürpriz ziyaret geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi Demi Moore, Willis'in bugün doğum gününe özel ziyarette bulundu. Eski çift, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte Demi Moore'dan anlamlı o Bruce Willis paylaşımı!

Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

"Zor Ölüm" serisinin yıldızı Bruce Willis'in afazi ve demans haberi ünlü oyuncunun sevenlerini üzdü.

Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

Dünyaca ünlü oyuncunun ailesinin yaptığı açıklamada, "Bugün hastalığın tedavisi yok. Önümüzdeki yıllarda bu gerçeğin değişebileceğini umuyoruz. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

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Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE OYUNCULUĞU BIRAKTI

ABD'li aktörün Mart 2022'de afazi rahatsızlığı nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı.

Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

BRUCE WİLLİS DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hastalıkla mücadele eden Willis'in bugün doğum günü.

Dünyaca ünlü yıldız Bruce Willis’e sürpriz ziyaret!

ESKİ EŞTEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Willis'in eski eşi Demi Moore'dan bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

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