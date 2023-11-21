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Haberler Galeri Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!
Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:26

Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

Libyalı işadamı Ahmet İ., Şişli Bomonti'deki bir rezidansta yaşıyordu. Dünyada 13 adet bulunan kişiye özel olarak üretilen Rolls Royse marka 50 milyonluk lüks aracını sitenin kapalı otoparkına çeken Ahmet İ., seyahate çıktı. Dönüşte aracında kimyasal lekelerin, ezik ve çiziklerin olduğunu gören işadamı durumu site yönetimine bildirdi. Ancak yönetim, otoparkta kamera bulunmadığını belirterek sorumluluğu kabul etmedi. İşadamı, sitenin kanunen güvenliği sağlaması gerektiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte emsal niteliğindeki davanın detayları...

ATAKAN IRMAK
Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

Dünyada kişiye özel olarak üretilen ve 13 adet bulunan Rolls Royse marka aracını İstanbul Şişli'de bulunan Bomonti Rezidansın otoparkına bırakan iş adamı yurtdışı seyahati sonrası aracının kapı kısmında ezik ve çiziklerle karşılaştı. Ahmet İ., isimli iş adamı Bomonti Rezidansta ikamet ediyordu. Libyalı iş adamı yurtdışı seyahatine çıkmadan önce sitenin yönetimine lüks aracını otoparka koyacağını herhangi bir güvenlik riski olup olmayacağını sordu.

Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

LÜKS ARACINI SİTENİN OTOPARKINA BIRAKTI
Site yönetimi site sakinlerinin araçlarını otoparka koyduklarını herhangi bir zarar görmediklerini ancak kamera bulunmadığını söyledi. Aracını otoparka bırakan iş adamı 2 aylığına yurtdışına seyahate çıktı. Seyahat ikametine gelen iş adamı aracını kontrol etmek için otoparka indi ancak gördükleri karşısında şoke oldu.

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Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

50 MİLYONLUK ARAÇTA ÇİZİK VE EZİKLERLE KARŞILAŞTI
Otoparkta bulunan lüks aracını kontrol eden Ahmet İ., aracın sol arka kapısında ve camında kimyasal lekelerin bulunduğunu tespit etti. Yine aynı kapıda ezik ve çiziklerin bulunduğunu gören iş adamı durumu site yönetimine bildirdi. Yönetim araçta bulunan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmedi.

Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

ARAÇTAKİ HASAR BEDELİNİ SİTE YÖNETİMİNDEN İSTEDİ
Aracında bulunan hasarlardan site yönetimini sorumlu tutan Ahmet İ., Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hasar tespitinin yapılarak site yönetiminin ödemesini talep etti.

Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

Mahkemeye sunulan şikâyet dilekçesinde iş adamı site yönetimine mail atarak yurtdışına çıkacağını aracının pahalı olduğu için maddi anlamda zarar gelirse kendilerinde sorumluluk bulunduğunu anlattı.

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