Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!

50 MİLYONLUK ARAÇTA ÇİZİK VE EZİKLERLE KARŞILAŞTI

Otoparkta bulunan lüks aracını kontrol eden Ahmet İ., aracın sol arka kapısında ve camında kimyasal lekelerin bulunduğunu tespit etti. Yine aynı kapıda ezik ve çiziklerin bulunduğunu gören iş adamı durumu site yönetimine bildirdi. Yönetim araçta bulunan hasarlardan dolayı sorumluluk kabul etmedi.