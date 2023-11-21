Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
07:26
Dünyada 13 adet bulunan araç mahkemelik oldu! İşadamının site yönetimine açtığı dava emsal olabilir!
Libyalı işadamı Ahmet İ., Şişli Bomonti'deki bir rezidansta yaşıyordu. Dünyada 13 adet bulunan kişiye özel olarak üretilen Rolls Royse marka 50 milyonluk lüks aracını sitenin kapalı otoparkına çeken Ahmet İ., seyahate çıktı. Dönüşte aracında kimyasal lekelerin, ezik ve çiziklerin olduğunu gören işadamı durumu site yönetimine bildirdi. Ancak yönetim, otoparkta kamera bulunmadığını belirterek sorumluluğu kabul etmedi. İşadamı, sitenin kanunen güvenliği sağlaması gerektiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşte emsal niteliğindeki davanın detayları...