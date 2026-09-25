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Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?
Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:48
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 22:00
Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?
Altın, vatandaşın güvenli limanı olmaya devam ediyor. Ancak yükselen sanayi talebi nedeniyle önümüzdeki yılların en dikkat çekici metalinin gümüş olabileceği düşünülüyor. Dünyaca ünlü veri platformu Global Firepower ise 'Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesini' güncelledi. Türkiye sıralamaya bakın hangi devleri geride bırakarak damga vurdu.