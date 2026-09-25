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Giriş Tarihi: 25.09.2026 21:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 22:00

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

Altın, vatandaşın güvenli limanı olmaya devam ediyor. Ancak yükselen sanayi talebi nedeniyle önümüzdeki yılların en dikkat çekici metalinin gümüş olabileceği düşünülüyor. Dünyaca ünlü veri platformu Global Firepower ise 'Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeler 2026 listesini' güncelledi. Türkiye sıralamaya bakın hangi devleri geride bırakarak damga vurdu.

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Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

Bilinen kanının aksine gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil, sanayi ve teknoloji alanında da kullanılan önemli bir ham maddedir. Gümüşün kullanım alanları yıllar geçtikçe onu daha da değerli kılıyor. Son yayımlanan 'Dünyanın en büyük gümüş rezervleri' listesi ise dikkat çekici verileri ortaya koydu. İşte Türkiye'nin o sıralamadaki yeri;

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

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Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

30 - PAPUA YENİ GİNE (740 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

29 - FİLİPİNLER (760 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

28 - VİETNAM (790 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

27 - KUZEY KORE (820 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

26 - İRAN (850 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

25 - MOĞOLİSTAN (880 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

24 - BULGARİSTAN (920 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

23 - PORTEKİZ (980 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

22 - YUNANİSTAN (1.050 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

21 - İSPANYA (1.150 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

20 - BREZİLYA (1.200 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

19 - ÖZBEKİSTAN (1.400 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

18 - GÜNEY AFRİKA (1.800 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

17 - ENDONEZYA (2.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

16 - İSVEÇ (2.500 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

15 - FAS (2.900 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

14 - TÜRKİYE (4.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

13 - KANADA (4.800 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

12 - KAZAKİSTAN (5.100 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

11 - HİNDİSTAN (8.200 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

10 - ARJANTİN (6.500 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

9 - BOLİVYA (22.000 TON)

Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

8 - ABD (23.000 TON)

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