Dünyanın en büyük gümüş rezervine sahip ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın hangi devleri geride bıraktı?

Bilinen kanının aksine gümüş yalnızca bir yatırım aracı değil, sanayi ve teknoloji alanında da kullanılan önemli bir ham maddedir. Gümüşün kullanım alanları yıllar geçtikçe onu daha da değerli kılıyor. Son yayımlanan 'Dünyanın en büyük gümüş rezervleri' listesi ise dikkat çekici verileri ortaya koydu. İşte Türkiye'nin o sıralamadaki yeri;