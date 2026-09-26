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Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:34

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi tarih meraklılarının ilgisini çekti. Binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çeken kentlerin sıralandığı listede Türkiye'den de iki şehir yer aldı. Peki Türkiye'nin hangi kentleri dünyanın en eskileri arasında gösterildi? İşte detaylar...

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Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan şehirler, günümüzde de tarihi dokuları ve kültürel miraslarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. 2026 yılında dünyanın en eski şehirleri yeniden gündeme gelirken, açıklanan sıralamada Türkiye'den iki kent de kendine yer buldu.

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Antik dönemlerden günümüze uzanan hikâyeleriyle dikkat çeken bu şehirler, Türkiye'nin ne kadar köklü bir şehirleşme tarihine sahip olduğunu da gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en eski şehirleri listesi ve Türkiye'den sıralamaya giren o iki kent...

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Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

İŞTE DÜNYANIN EN ESKİ ŞEHİRLERİ

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Şam (Suriye)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Eriha (Filistin)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Byblos (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Halep (Suriye)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Atina (Yunanistan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Varanasi (Hindistan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Plovdiv (Bulgaristan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Susa (İran)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Kerkük (Irak)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Feyyum (Mısır)﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Filibe (Bulgaristan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Cadiz (İspanya)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Erbil (Irak)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Çatalhöyük (Konya)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Gaziantep (Türkiye)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Lizbon (Portekiz)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Larnaka (Kıbrıs)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Beyrut (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Kudüs (Filistin)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Sayda (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Sur (Lübnan)

Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Belh (Afganistan)

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