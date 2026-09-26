Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var

Antik dönemlerden günümüze uzanan hikâyeleriyle dikkat çeken bu şehirler, Türkiye'nin ne kadar köklü bir şehirleşme tarihine sahip olduğunu da gözler önüne seriyor. İşte dünyanın en eski şehirleri listesi ve Türkiye'den sıralamaya giren o iki kent...