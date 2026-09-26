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Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var
Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:34
Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’den bakın hangi 2 şehir var
Dünyanın en eski şehirleri 2026 listesi tarih meraklılarının ilgisini çekti. Binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çeken kentlerin sıralandığı listede Türkiye'den de iki şehir yer aldı. Peki Türkiye'nin hangi kentleri dünyanın en eskileri arasında gösterildi? İşte detaylar...