Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:15

Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından Dr. Julian De Silva, geçtiğimiz günlerde oldukça merak edilen bir araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Ünlü estetisyen, matematiksel hesaplamalar ile dünyanın en güzel 10 kadınını listeledi. Silva'nın "altın oran" adlı hesaplamaya göre yaptığı listede ilk sırada yer alan isim oldukça ilgi çekti. İşte dünyanın en güzel kadınları!

Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

10 - CARA DELEVİNGNE
Genel sonuç: 89.99
Dudakları ve kaşları en yüksek puanı alan Cara, listenin 10. sırasında yer alıyor..

Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

9 - KATY PERRY
Genel sonuç: 90.08
Katy Perry burnunun konumu ile altın oran hesaplamasında yüksek bir puan alarak 9. sıraya yerleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

8 - NATALİE PORTMAN
Genel sonuç: 90.51
Natalie'nin kaş bölgesi notunu düşürse de, bu listede 8. sırada yer alarak dünyanın en güzel yüzlerinden birine sahip.

Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

7- SCARLETT JOHANSSON
Genel sonuç: 90.91
Dünyanın en güzel yüzlerinden biri olarak kabul Johansson'ın yüzü, ince kaşları medeniyle puan kırılmasına sebep oldu. Fakat 7. sırada yerini aldı.

Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…

6 - KATE MOSS
Genel sonuç: 91.05
Dünyanın en güzel modellerinden biri olarak bilinen Kate Moss alnında ve kaşlarındaki yapı sayesinde yüksek puan aldı.

SON DAKİKA