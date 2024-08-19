Giriş Tarihi: 19.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
21:15
Dünyanın en güzel 10 kadını listelendi! Dünyanın en ünlü estetik cerrahı: Altın orana sahip…
Dünyanın en ünlü estetik cerrahlarından Dr. Julian De Silva, geçtiğimiz günlerde oldukça merak edilen bir araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Ünlü estetisyen, matematiksel hesaplamalar ile dünyanın en güzel 10 kadınını listeledi. Silva'nın "altın oran" adlı hesaplamaya göre yaptığı listede ilk sırada yer alan isim oldukça ilgi çekti. İşte dünyanın en güzel kadınları!