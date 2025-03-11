Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
07:42
Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...
Hollywood'un efsanevi yakışıklısı George Clooney, yıllara meydan okumak için bıçak altına mı yattı? 63 yaşındaki ünlü aktör, son dönemde projeleriyle değil, gençleşme çabalarıyla gündemde! Arka arkaya estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilen Clooney'nin, yaşlanma krizine girdiği ve bu yüzden radikal adımlar attığı konuşuluyor. Peki, ünlü yıldız gerçekten eski ışıltısını kaybetmekten mi korkuyor? Detaylar haberimizde…