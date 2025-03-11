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Haberler Galeri Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 07:42

Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

Hollywood'un efsanevi yakışıklısı George Clooney, yıllara meydan okumak için bıçak altına mı yattı? 63 yaşındaki ünlü aktör, son dönemde projeleriyle değil, gençleşme çabalarıyla gündemde! Arka arkaya estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilen Clooney'nin, yaşlanma krizine girdiği ve bu yüzden radikal adımlar attığı konuşuluyor. Peki, ünlü yıldız gerçekten eski ışıltısını kaybetmekten mi korkuyor? Detaylar haberimizde…

Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

63 yaşındaki ünlü oyuncu George Clooney, son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Bu durumun nedeni ise yeni bir film ve proje değil.

Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

Clooney'nin daha genç gözükmek için arka arkaya operasyonlar geçirdiği belirlendi.

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Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

Ünlü aktörün yaşlandığı için bunalıma girmiş olabileceği konuşuluyor.

Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

Yaşlanma korkusu sebebiyle yaptığı estetik operasyon ile geçirdiği değişim ise hayranları tarafından eleştiriyle karşılandığı gibi, iyi ki yaptırmış diyenler de var.

Dünyanın en yakışıklı erkeği olarak biliniyordu! Estetik bağımlılığıyla nam saldı: Görenleri şoke ediyor...

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